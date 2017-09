Tallahassee – Durch den Hurrikan „Irma“ sind im US-Bundesstaat Florida mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes am Dienstag (Ortszeit) mit. Nähere Angaben zu den einzelnen Opfern machte er nicht.

Erste Bewohner waren am Dienstag auf die Florida Keys, eine Inselkette an der Südspitze des US-Bundesstaats, zurückgekehrt. Dort hinterließ „Irma“ eine Spur der Verwüstung. 90 Prozent der Häuser auf den Inseln wurden zerstört oder schwer beschädigt.

Der Wirbelsturm war am Sonntag als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie 4 und mit Windgeschwindigkeiten von rund 210 Stundenkilometern auf die Keys getroffen. Die meisten Bewohner und Touristen hatten die beliebten Urlauberinseln zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Noch immer sind weite Teile der Inselkette für den Verkehr gesperrt.

Einige Gebiete im Südosten der USA kämpfen weiter mit Überflutungen. Die Großstadt Jacksonville im Nordosten Floridas stand am Dienstagabend (Ortszeit) weiter unter Wasser, wie US-Medien berichteten. Meteorologen warnten zudem vor einer Verschlimmerung der Lage – der in der Stadt mündende St. Johns-Fluss bringe viel Wasser.

16 Millionen Menschen ohne Strom

Medienberichten zufolge waren am Dienstag 15 Millionen Menschen in Florida von der Stromversorgung abgeschnitten. Auch im nördlichen Nachbarstaat Georgia hätten fast eine Million Menschen keine Elektrizität. Die Zeitung The Washington Post sprach von Stromausfällen in bisher beispiellosem Ausmaß. Mindestens 54 Prozent der Häuser und Unternehmen in Florida seien am frühen Dienstag ohne Strom gewesen, schrieb die Zeitung. Die zusammengebrochene Versorgung könnte nun auch die Rückkehr vieler Einwohner zu ihren Häusern verzögern.

Die Energieversorgung für Millionen von Menschen wieder herzustellen sei nun der „Topjob“ für Verwaltung und Einsatzkräfte in Florida, schrieb The Washington Post angesichts der umgeknickten Strommasten und unterbrochenen Elektrizitätsnetzen. Ein für Infrastruktur zuständiger Beamte im Heimatschutzministerium sagte laut USA Today, der Wiederaufbau der Energieversorgung habe Priorität. „Ich bitte, dass alle Geduld haben, denn das wird einige Zeit dauern“, fügte Christopher Krebs hinzu. (APA,/AFP/dpa, TT.com)