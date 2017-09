Fort Myers – Nach dem schweren Hurrikan „Irma“ hat sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag ein Bild über die Aufräumarbeiten in Florida gemacht. Er reiste zunächst in die Stadt Fort Myers, die von dem Tropensturm hart getroffen worden ist. Trump pries die Arbeit der Behörden vor an Ort und Stelle. Sie hätten einen „großartigen Job“ gemacht. Der Sturm hätte wegen seiner Stärke tausende Menschenleben fordern können, sagte er. Die tatsächliche Opferzahl sei aber „sehr gering“.

Hurrikan „Irma“ war am Sonntag und Montag über Florida hinweggezogen. Mehr als 6,5 Millionen Menschen waren zuvor aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. In Folge des Sturms starben nach einer Schätzung des Senders ABC News mindestens 31 Menschen. Am Mittwoch kamen acht Bewohner eines Altersheim nördlich von Miami ums Leben, nachdem in der Einrichtung die Klimaanlage ausgefallen war. (APA/dpa)