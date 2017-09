Mexiko-Stadt — Es ist 13.14 Uhr mittags, die Menschen fahren in den Aufzügen der Bürohäuser zum Mittagessen nach unten. Plötzlich bebt die Erde, Aufzüge bleiben stehen. Panik. Menschen schreien. Die Wolkenkratzer in Mexiko-Stadt schwanken hin und her, einige Gebäude stürzen ein, Fasseadenteile fallen wie Pappe auf die Straßen. Wer kann, rennt so schnell es geht nach draußen, weg von den Häusern.

Das Beben der Stärke 7,1 reißt an diesem Nachmittag mindestens Hunderte Menschen in den Tod. Am frühen Mittwochmorgen wird die Zahl der Toten von 149 auf 224 nach oben korrigiert. Allein in der Hauptstadt Mexiko-Stadt seien mindestens 117 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Trümmern werden weitere Tote vermutet. Gerade in eingestürzten Hochhäusern ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Überall liegen Menschen in den Trümmern, mit bloßen Händen wird gesucht. „Wir wissen nicht, wie viele noch in den Trümmern sind", sagt eine Polizistin.

Das Beben hinterlässt auch Schäden und Chaos in den Bundesstaaten Morelos, Puebla, Mexico. Wie das nationale Seismologische Institut auf Twitter mitteilte, wurden am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) unter anderem im südöstlich von Mexiko-Stadt liegendem Bundesstaat Oaxaca mehrere Nachbeben gemessen. Betroffen war mehrmals die Küstenregion vor der Stadt Salina Cruz, das schwerste Nachbeben hatte demnach die Stärke 4,9. Bei einem Beben im Landesinneren nahe der Stadt Loma Bonita gab das Institut eine Stärke von 4,0 an.

21 Kinder kamen bei Schuleinsturz ums Leben

Nach Angaben des Seismologischen Instituts lag das Zentrum bei Axochiapan, rund 130 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt, die eine der größten Metropolen der Welt ist. Allein dort stürzten 38 Gebäude ein. Besonders dramatisch ist die Lage in der Grundschule „Enrique Rébsamen" — hier war auch ein Kindergarten untergebracht. Das Gebäude ist eingestürzt, unter den Trümmern sind Kinderstimmen zu hören. „Wir können keine Maschinen einsetzen", sagte Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong. Die Retter versuchen mit Spitzhacken und Händen vorzudringen.

Der Flughafen wurde geschlossen und auf Schäden untersucht. Beschädigte Krankenhäuser wurden evakuiert. Bewohner sind zum Teil in brennenden Häusern eingeschlossen. Nach Angaben des Elektrizitätsunternehmens CFE waren mindestens 3,8 Millionen Menschen ohne Strom.

„Echte Katastrophe" nach alljährlicher Evakuierungsübung

Es ist ein gespenstisches Bild, als das Beben nachlässt. Rauchschwaden hängen über der Skyline, Staub liegt in der Luft. Zwei Stunden zuvor fanden noch große Evakuierungsübungen in Bürogebäuden, Schulen und Krankenhäusern statt, wie jedes Jahr am 19. September. Denn das ist der Jahrestag des „Jahrhundertbebens" vom 19. September 1985, als fast 10.000 Menschen starben. Damals lag die Stärke des Bebens bei 8,1 und suchte ebenfalls die Hauptstadt heim. Nun wird aus dem Testfall bitterer Ernst. Und wieder trifft es Mexiko-Stadt hart.

Mexikos Staatspräsident Enrique Peña Nieto hatte noch wenige Stunden zuvor in einem Trauerakt an die Opfer von vor 32 Jahren erinnert, nun überfliegt er im Helikopter die schwer getroffene Hauptstadt. „Ich habe angeordnet, dass Scheinwerfer aufgestellt werden, damit wir der ganzen Nacht der Bevölkerung helfen und eventuell noch Menschen aus den Trümmern bergen können", sagte der Präsident.

US-Präsident Donald Trump, der die Mexikaner sonst mit Vorliebe attackiert und eine Grenzmauer zum Schutz vor Drogendealern und Migranten errichten lassen will, twittert: „Gott segne die Menschen in Mexiko-Stadt. Wir sind bei Euch und werden für Euch da sein."

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. September 2017

Mexikos Innenminister Osorio Chong ruft dazu auf, das Handynetz nicht zu strapazieren, man brauche es für Notrufe. Der Bürgermeister von Mexiko-Stadt, Miguel Ángel Mancera, teilt mit, dass wie bei Terroranschlägen der Safety Check von Facebook aktiviert worden sei, damit Angehörige sich vergewissern können, ob ihre Liebsten in Sicherheit sind. In der Metropole und drumherum leben rund 20 Millionen Menschen, ein lange trainierter Notfallplan läuft an.

„Haus schwankte wie ein Baum im Wind"

Erst am 7. September waren bei einem Beben der Stärke 8,2 rund 100 Menschen im Land umgekommen, dabei lag das Zentrum aber im Pazifik und war in Mexiko-Stadt längst nicht so stark zu spüren. Danach gab es weit über tausend Nachbeben.

In Internetvideos vom aktuellen Beben sind Erwachsene und Kinder zu sehen, die um ihr Leben bangen, schreien, weinen. An Gebäuden fielen riesige Gesteinsbrocken und Fassaden ab. Gasgeruch liegt in der Luft. Die Situation war zunächst völlig unübersichtlich. Menschen erhielten unter freiem Himmel Infusionen. „Unser Gebäude hat geschwankt wie ein Baum im Wind", berichtet Javier Londono, der in einer Bank arbeitet. „So etwas habe ich noch nie erlebt."

Mexiko befindet sich in einer der aktivsten Erdbebenzonen weltweit — gegen die Kraft der Natur lassen sich kaum absolut erdbebensichere Hochhäuser bauen. Der Großteil der Landmasse liegt auf der sich westwärts bewegenden nordamerikanischen Erdplatte. Unter diese schiebt sich die langsam nach Nordosten wandernde Cocosplatte. Der Boden des Pazifischen Ozeans taucht so unter die mexikanische Landmasse ab. Das führt immer wieder zu schweren Erschütterungen, die das Land bedrohen.