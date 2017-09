Mexiko-Stadt - Bei einem erneuten schweren Erdbeben in Mexiko sind mindestens 49 Menschen getötet worden. Allein 42 Menschen seien im Bundesstaat Morelos gestorben, wie Gouverneur Graco Ramírez mitteilte. Mindestens zwei Menschen starben in der Hauptstadtregion Mexiko-Stadt, teilten die Behörden mit. Laut Medienberichten kamen weitere fünf Menschen im Bundesstaat Pueblas um. Augenzeugen berichteten von in Trümmern verschütteten Menschen und eingestürzten Gebäuden, weshalb mit größeren Opferzahlen zu rechnen sei.

Das neuerliche Beben ereignete sich genau am Jahrestag des schweren Erdbebens von 1985, bei dem in der Hauptstadt 10.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Die Stärke wurde zunächst mit 7,1 angegeben, wie das nationale seismologische Institut am Dienstag mitteilte. Das Zentrum lag neuesten Angaben zufolge bei Axochiapan im Bundesstaat Morelos, nur 160 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt, einer der größten Städte der Welt.

Zuvor hatte es geheißen, das Epizentrum des Bebens sei im Bundesstaat Puebla gelegen. Die Erdstöße waren aber auch in der Hauptstadt deutlich zu spüren. Ein dpa-Reporter berichtete von stark schwankenden Gebäuden in der Hauptstadt und Gasgeruch. Einwohner der 20-Millionen-Stadt liefen in Panik auf die Straße.

Mehrere Gebäude in Mexiko-Stadt eingestürzt

Ein Katastrophenalarm für den gesamten Großraum Mexiko-Stadt wurde ausgelöst. Der Leiter des Zivilschutzes, Luis Felipe Puente, warnte die Menschen Dienstagmittag (Ortszeit) davor, Aufzüge zu benutzen und forderte, keine Gerüchte zu verbreiten. Augenzeugen berichteten von schweren Schäden und eingestürzten Gebäuden. Präsident Pena Nieto ordnete die Evakuierung mehrerer beschädigter Krankenhäuser an.

Im zentral gelegenen Stadtteil Condesa stürzte ein fünfstöckiges Bürogebäude ein. Helfer bargen drei Überlebende aus den Trümmern, die Suche ging weiter. Im Stadtteil Roma und im südlich gelegenen Vorort Cuernavaca stürzten Schulen ein.

Das Ausmaß der Schäden war zunächst schwer abzuschätzen. Die Behörden warnten die Hauptstadtbewohner vor geborstenen Gasleitungen und forderten sie auf, wegen der Explosionsgefahr nicht zu rauchen. Nach Angaben der Zivilschutzbehörden waren Menschen in brennenden Häusern eingeschlossen.

Trump bietet Soforthilfe an

US-Präsident Donald Trump bot dem Nachbarland Hilfe an. „Wir sind bei Euch und werden für Euch da sein“, schrieb er auf Twitter. In Mexiko ist Trump wegen seiner Forderung nach dem Bau einer Grenzmauer und wegen seiner kritischen Äußerungen über Immigranten nicht populär.

Die mexikanische Börse setzte den Handel aus. Der Flughafen in der Hauptstadt stellte den Betrieb ein. Die Universität von Mexiko-Stadt teilte via Twitter mit, dass alle Kurse und Veranstaltungen bis auf Weiteres ausfallen, um die Gebäude auf Schäden zu untersuchen. Auch in Schulen soll der Unterricht vorerst ausfallen.

Innenminister Miguel Osorio Chong rief die Bevölkerung auf, den Anweisungen des Zivilschutzes Folge zu leisten. Präsident Pena Nieto berief eine Sitzung des nationalen Notfallrats ein, „um die Situation zu bewerten und um Maßnahmen zu ergreifen“.

100 Tote bei Erdbeben vor knapp zwei Wochen

Erst am 7. September waren bei einem Beben der Stärke 8,2 rund 100 Menschen umgekommen, dabei lag das Zentrum aber im Pazifik und war in Mexiko-Stadt längst nicht so stark zu spüren. Danach gab es weit über tausend Nachbeben.

Das Beben ereignete sich auf den Tag genau 32 Jahre nach der Erdbebenkatastrophe von 1985, bei dem in Mexikos Hauptstadt mehr als 10.000 Menschen getötet worden waren.

Mexiko befindet sich in einer der weltweit aktivsten Erdbebenzonen. Der Großteil der Landmasse liegt auf der sich westwärts bewegenden nordamerikanischen Erdplatte. Unter diese schiebt sich die langsam nach Nordosten wandernde Cocosplatte. Der Boden des Pazifischen Ozeans taucht so unter die mexikanische Landmasse ab. Das führt immer wieder zu Erschütterungen an der Südküste Mexikos. (APA/Reuters/dpa)