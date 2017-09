San Juan – Hurrikan „Maria“ hat die US-Karibikinsel Puerto Rico erreicht. Satellitenbilder und Daten von Wetterstationen auf der Insel zeigten, dass das Auge des Hurrikans gegen 6.15 Uhr Ortszeit (12.15 Uhr MESZ) nahe der Stadt Yabucoa auf Land getroffen sei, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. Der Hafen der Stadt meldete Windgeschwindigkeiten von 96 km/h mit Böen von bis zu 182 km/h. Für Puerto Rico werden massive Regenfälle erwartet. Lebensbedrohliche Schlammlawinen und blitzartige Überflutungen seien zu befürchten. Die Windgeschwindigkeiten könnten bis zu 270 km/h erreichen.

„Maria“ hatte sich zuvor leicht abgeschwächt und war Mittwochfrüh (Ortszeit) von Kategorie fünf auf die zweithöchste Kategorie vier zurückgestuft worden und wird dennoch der schwerste Sturm seit fast 90 Jahren sein, der die Insel trifft. Unklar ist bisher, ob der Wirbelsturm danach in Richtung des amerikanischen Festlandes weiterzieht.

„Bisher nichts von vergleichbarer Größenordnung“

Auf den Jungferninseln und Puerto Rico, die beide zum Territorium der USA gehören, appellierten die Behörden an die Bewohner, sich auf den Sturm vorzubereiten. „Wir haben in unserer jüngsten Geschichte nichts von vergleichbarer Größenordnung erlebt“, warnte Puerto Ricos Gouverneur Ricardo Rossello. Er forderte die Menschen auf, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen: „Es ist Zeit, zu handeln und nach einem sicheren Platz zu suchen.“ Die Regierung habe 500 Schutzräume eingerichtet.

„Maria“ sollte nach Angaben des Hurrikanzentrums am Mittwoch über Puerto Rico hinwegtoben und dann in der Nacht und am Donnerstag nördlich der Küste der Dominikanischen Republik weiterziehen. In Puerto Rico, das von Hurrikan „Irma“ kürzlich weitgehend verschont blieb, leben rund 3,4 Millionen Menschen.

Auch der Gouverneur der Jungferninseln, Kenneth Map, warnte seine Bürger. „Sie werden Ihr Leben verlieren, wenn Sie Zeit damit verschwenden, darüber nachzudenken, wie Sie ein paar Dollar sparen können oder etwas vor dem Kaputtgehen, Verbrennen oder Auseinanderfallen bewahren können“, sagte er. „Das einzige, worauf es ankommt, ist die Sicherheit Ihrer Familie. Vergessen Sie den ganzen Rest.“

„Irma“-Trümmer als tödliche Geschosse

Besondere Sorgen bereitete den Behörden in der Region, dass der neue Hurrikan die Trümmer, die „Irma“ vor zwei Wochen hinterlassen hatte, aufwirbeln und in tödliche Geschosse verwandeln könnte. „Unsere Inseln sind derzeit extrem verletzbar“, sagte der Premierminister der Britischen Jungferninseln, Orlando Smith. Er rief eine Ausgangssperre aus.

In Erwartung des Hurrikans kauften die 3,5 Millionen Einwohner von Puerto Rico am Dienstag die Geschäfte leer. Erneut versuchten sie, so gut es ging ihre Häuser vor Sturm und Überschwemmungen zu schützen. Noch hat sich das US-Außengebiet von den Verheerungen durch Hurrikan „Irma“ nicht erholt, am Dienstag waren unter anderem 50.000 Haushalte weiter ohne Strom.

Auf der zu Frankreich gehörenden Insel Guadeloupe, über die „Maria“ in der Nacht hinwegzog, wurde ein Mensch durch einen umgestürzten Baum getötet. Zwei Bewohner galten nach einem Schiffsunglück als vermisst. Die Windböen rissen die Dächer von einigen Häusern. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen, wie die Verwaltung via Twitter mitteilte. Etwa 80.000 Haushalte waren ohne Strom und die Küstengebiete im Süden überschwemmt. Zuvor hatte „Maria“ schwere Zerstörungen auf der Karibikinsel Dominica angerichtet.

Die Region, in der mehrere Millionen Menschen leben, kämpft immer noch mit den Auswirkungen von Hurrikan „Irma“, der kürzlich die Karibik und den US-Bundesstaat Florida heimgesucht hatte. Durch „Irma“ waren mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen.

Weiteres Todesopfer durch „Irma“

Erst am Mittwoch wurde ein weiteres Todesopfer durch „Irma“ vermeldet. Ein 93 Jahre alter Mann aus einem Altersheim im US-Bundesstaat Florida, das nach dem Hurrikan für mindestens drei Tage ohne Stromversorgung war, starb am Dienstag (Ortszeit), wie die Polizei mitteilte.

Die Räume des Altersheims hatten sich durch den Ausfall der Klimaanlage so stark aufgeheizt, dass mehr als 100 Senioren aus dem Gebäude gebracht werden mussten. Mit dem 93-Jährigen haben neun Menschen zwischen 71 und 99 Jahren die Hitze nicht überlebt. Insgesamt starben nach „Irma“ in Florida nun 51 Menschen. (APA/Reuters/AFP)