Mexiko-Stadt – In einem Rennen gegen die Zeit haben Bergungsteams in Mexiko am Mittwoch nach Überlebenden des schweren Erdbebens gesucht. Soldaten, Polizisten und freiwillige Helfer durchkämmten die Trümmer eingestürzter Häuser in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt und anderen Orten im Zentrum des Landes. Die Zahl der Toten stieg auf 225, unter ihnen waren mindestens 21 Kinder einer eingestürzten Schule.

Das Erdbeben der Stärke 7,1 hatte am frühen Dienstagnachmittag (Ortszeit) das Zentrum des Landes erschüttert – genau am Jahrestag eines anderen verheerenden Bebens, bei dem vor 32 Jahren 10.000 Menschen gestorben waren. Allein in Mexiko-Stadt, einer Metropole mit 20 Millionen Einwohnern, wurden 500 Gebäude zum Teil schwer beschädigt. Mindestens 50 Häuser stürzten ein, darunter die im Süden gelegene Volks- und Mittelschule Enrique Rebsamen.

Kinder in Schule durch Erdbeben getötet

Mindestens 21 Kinder und fünf Erwachsene starben in den Trümmern der Schule. Elf Kinder konnten lebend gerettet werden, rund 30 weitere wurden vermisst. Helfer berichteten von Lebenszeichen aus den Trümmern: Möglicherweise seien bis zu 20 Kinder mit einer Lehrerin in einem Klassenzimmer in Sicherheit, sagte ein Helfer.

Für die Eltern waren es bange Stunden der Ungewissheit. „Niemand kann sich meinen Schmerz vorstellen“, sagte Adriana Fargo, während sie hilflos den Bergungsbemühungen zuschaute. Seit dem Einsturz hat sie keine Nachricht mehr von ihrer siebenjährigen Tochter. Für rund 14 Millionen Schüler in neun Bundesstaaten sowie in Mexiko-Stadt fällt vorerst der Unterricht aus.

Auch Präsident Enrique Pena Nieto verfolgte vor Ort die Bergungsversuche. Er warnte, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte. Unterdessen wurde erste Kritik an der Bauweise der Schule laut. Ihr fehle ein besonderer Bebenschutz, hieß es. Allein in Mexiko-Stadt ordneten die Behörden die Prüfung von 600 Gebäuden an, die bei dem Beben Schäden davongetragen haben.

Epizentrum nahe der Hauptstadt

Das Epizentrum des Bebens lag zwischen den Bundesstaaten Puebla und Morelos nahe der Hauptstadt. In Puebla starben nach Angaben des Zivilschutzes 43 Menschen, 71 in Morelos, 17 weitere in Mexico, Guerrero und Oaxaca. Den größten Schaden erlitt jedoch Mexiko-Stadt mit seinen 20 Millionen Einwohnern. Allein dort wurden 94 Menschen getötet.

In der Nacht waren die Parks und Plätze voller Menschen, die nicht in ihre beschädigten Wohnungen zurückkehren wollten oder konnten. Der Chef des Katastrophenschutzes, Carlos Valdes, mahnte zur Vorsicht: „Wenn Sie sich nicht sicher fühlen, raten wir Ihnen, nicht zuhause zu bleiben.“ Dem starken Erdstoß vom Dienstag schlossen sich 22 Nachbeben an.

Erdbeben erinnert an Katastrophe von 1985

Viele erinnerten sich an die Erdbeben-Tragödie vom 19. September 1985. Erst Dienstagfrüh, wenige Stunden vor dem neuerlichen Beben, hatte wie jedes Jahr am 19. September, eine Übung für den Katastrophenfall stattgefunden.

„Es ist der gleiche Albtraum wie 1985“, schluchzte die 52-jährige Georgina Sanchez. „Ich kann nicht glauben, dass es wieder an einem 19. September passiert“, rief die 45-jährige Amamia Sanchez.

Erst vor eineinhalb Wochen waren bei einem starken Beben im Süden des Landes mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Der Erdstoß der Stärke 8,2 war der heftigste in Mexiko seit 100 Jahren.

Auch vor der Ostküste Japans ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag ein Beben. Die Erdstöße hatten laut US-Erdbebeninstitut USGS eine Stärke von 6,1. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben. (APA/AFP/dpa)