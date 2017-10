In Bulgarien sind drei Menschen nach Überschwemmungen infolge starken Regens ertrunken. In der Flutregion Burgas im Südosten wurde zudem eine Frau vermisst, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Dutzende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Das Regenwasser habe Häuser, Straßen und ein Kloster überflutet, berichtete der Fernsehsender Nowa Telewisija in Sofia.

Regierungschef Boiko Borissow entsandte drei Kabinettsminister in die Region, damit mehr Hilfe geleistet werde. „Jeden Abend sehe ich im Fernsehen Erdrutsche und Fluten überall auf der Welt - leider wird das Klimaabkommen nicht eingehalten“, beklagte Borissow. In Karnobat im Südosten Bulgariens wurde ein Rekordniederschlag von 178 Litern Regen pro Quadratmeter binnen 24 Stunden gemessen. (APA/dpa)