Linz, St. Pölten, Wien - Während Tirol verhältnismäßig glimpflich davonkommen dürfte, hat Sturm "Herwart" im Nordosten Österreichs in den vergangenen zwölf Stunden bereits mehr als 1200 Feuerwehreinsätze erfordert. Dies geht aus Berichten der Feuerwehrsprecher von Oberösterreich, Niederösterreich und Wien vom Sonntagvormittag (Stand 12 Uhr) hervor. Mehr als 5000 Einsatzkräfte waren bis dahin mit der Beseitigung von Schäden beschäftigt.

Am Sonntag ab 6 Uhr ging es laut Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich richtig los, gegen 9 Uhr haben die Einsätze noch einmal massiv zugenommen. Der Sturm habe bereits vor 8 Uhr Windspitzen von deutlich über 100 km/h erreicht. Auf den Bergen werden die höchsten Windspitzen gegen Mittag in vielen Regionen um 150 Stundenkilometer liegen. Stellenweise sind auch 200 km/h möglich, besonders in den Gipfelregionen vom Dachstein bis zum Schneeberg", sagte Stefan Kiesenhofer, Meteorologe der ZAMG.

Sturmbedingte Straßensperren, Dächer abgedeckt

In Teilen Oberösterreichs, darunter großflächiger im Hausruckviertel, aber auch im Innviertel und im Salzkammergut, ist es zu Stromausfällen gekommen. Der ÖAMTC meldete am Vormittag die ersten Straßensperren durch Sturmschäden. Die Pyhrnautobahn (A9) musste zwischen Inzersdorf und St. Pankraz wegen eines vom Sturm verursachten Stromausfalls gesperrt werden.

Auch auf der niederösterreichischen A1 (Westautobahn) zwischen Amstetten und Oed sowie auf der S33 zwischen Krems und Hollabrunn gab es Straßensperren. Grund waren umgestürzte Bäume. Mancherorts sei es derzeit auch für die Einsatzkräfte zu gefährlich, die Hindernisse zu beseitigen, hielt der Autofahrerklub fest.

Die Feuerwehren müssten sich um die klassischen Sturmschäden wie umgestürzte Bäume auf Straßen und in Stromleitungen, umgestürzte Bauzähne sowie Plakatwände, beschädigte Dächer und Gebäudeteile kümmern. Es wurden bereits ganze Dächer abgedeckt, umgefallene Bäume sorgten für erste Verkehrsunfälle in Oberösterreich. Ein Mofalenker wurde in Micheldorf schwer verletzt, als er gegen einen umgestürzten Baum prallte.

Stromausfälle im Waldviertel

In Niederösterreich waren die Hotspots der Westen, Norden und auch Süden des Bundeslandes, vor allem die Bezirke Amstetten, Melk, Krems, Zwettl sowie Baden und Mödling. Insgesamt gab gegen Mittag bereits 600 Einsätze. Im Waldviertel gab es laut Resperger in rund 6000 Haushalten vorübergehend keinen Strom, weil Bäume auf Leitungen gestürzt waren. Die FF Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) verzeichnete seit den Morgenstunden Einsätze u.a. wegen loser Fassadenteile, abgetragener Dächer und umgekippter Verkehrszeichen.

Einen spektakulären Einsatz hatte die Feuerwehr in der Gemeinde Nasswald im Bezirk Neunkirchen zu bewältigen. Wie das Landeskommando berichtete, war von einem Gasthaus "das halbe Dach davon geflogen und am selbigen des Nachbarhauses gelandet". Mithilfe einer Drehleiter sollte das offene Dach provisorisch abgedeckt werden.



Bis dato wurde nach Informationen des NÖ Feuerwehrsprechers niemand verletzt. Die heftigen Böen - und damit verbunden wohl auch Schäden wie abgerissene Äste oder umgestürzte Plakatwände - dürften noch drei bis vier Stunden anhalten. Zu Ausfällen kam es auch im Bahnverkehr. Stark betroffen war laut ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair vor allem die Franz-Josefs-Bahn in Niederösterreich, die wegen zahlreicher Oberleitungsschäden nicht mehr fahren konnte. Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Auch auf anderen Bahnstrecken im Osten Österreichs kam es zu Verzögerungen und Unterbrechungen.

Oberirdischer Verkehr am Wiener Hauptbahnhof eingestellt

Der Sturm hat auch der Wiener Berufsfeuerwehr 350 zusätzliche Einsätze seit Samstagabend gebracht. Das sagte der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Gerald Schimpf, am Sonntagvormittag zur APA. "Am Abend ist es losgegangen. In der Nacht hatten wir 100 zusätzliche Einsätze, in der Früh und am Vormittag sind noch 250 dazu gekommen", erläuterte Schimpf. "Wir sind derzeit hauptsächlich mit den Sturmfolgen beschäftigt." Bisher sei allerdings glücklicherweise kein Großeinsatz dabei gewesen.

Die ÖBB haben gegen Mittag den oberirdischen Betrieb am Wiener Hauptbahnhof eingestellt. Die Bahnsteige wurden auf Anordnung der Wiener Berufsfeuerwehr geräumt. Windböen hatten Verschalungsteile eines in Bau befindlichen Hochhauses beim Hauptbahnhof gelockert, die abzustürzen drohten. Vereinzelt waren auch Teile auf das Bahnhofsgelände gefallen. Verletzt wurde niemand.

Einschränkungen auch im Flugverkehr

Am Flughafen Schwechat kam es aufgrund des Sturms zu vereinzelten Verzögerungen. Auch bei der Bodenabfertigung gab es gewisse Einschränkungen. AUA-Sprecher Peter Thier sprach von schwierigen Wetterbedingungen, die "zahlreiche Verspätungen" zur Folge hätten. Auch in Salzburg war der Flugverkehr eingeschränkt.

Burgenland sind am Sonntag durch Windböen umgerissene Bäume auf Straßen gestürzt, etwa in Bruckneudorf, Hirm, Kaisersteinbruch, Landsee und Zillingdorf. Sturmschäden galt es weiters u.a. in Antau, Purbach, St. Andrä, Tadten, Zagersdorf, Wallern, Winden und Neusiedl am See zu beseitigen. Um 13.00 Uhr verzeichnete die Landessicherheitszentrale laut Website 27 Feuerwehreinsätze.



Video: Sturm fegt über den Neusiedlersee (Credit: Arnold Digruber)

Leichte Entspannung gegen Abend

Die Windböen erreichen nach den Erwartungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gegen Sonntagmittag ihren Höhepunkt. Gegen Abend hin ist dann leichte Entspannung prognostiziert. Dennoch ist auch am Montag noch mit Windspitzen bis zu 70 Stundenkilometer zu rechnen. "Der Sturm legt jetzt noch etwas zu und erreicht um Mittag herum in vielen Regionen zwischen 110 und 130 Stundenkilometer, mit Schwerpunkt im Gebiet vom Flachgau über Oberösterreich, Niederösterreich, die Obersteiermark und Wien bis zum Burgenland. Vereinzelt seien kurzfristig noch stärkere Böen möglich. (TT.com, APA)