Vals – In Vals wird nach dem gewaltigen Felssturz vom Heiligen Abend mit Hochdruck daran gearbeitet, zwei provisorische Fahrwege einzurichten. Über sie sollen rund 150 Dorfbewohner, die in mehreren Weilern eingeschlossen sind, spätestens Mittwochfrüh wieder ins Tal kommen. Tirols Landesgeologe Gunther Heißel erklärte der APA, dass dies eventuell bereits am Dienstagabend möglich sein könnte.

Weitere Risse beobachtet: Lage bleibt prekär

In der betroffenen Felswand haben sich allerdings neue Risse gebildet und bestehende vergrößert, sodass weiterhin mit einem jederzeitigen Abgang von kleinerem und größerem Felsmaterial zu rechnen sei, berichtet Landesgeologe Gunther Heißel: „Von gestern auf heute haben sich wieder große Wandteile aus dem Schiefergestein abgelöst und dieser Prozess wird vorläufig auch so weitergehen.“

An Aufräumungsarbeiten auf der L 230 Valser Landesstraße sei derzeit jedenfalls nicht zu denken.

Wegen der nach wie vor aktuellen Gefahrenlage bleiben weiterhin drei Häuser im Siedlungsbereich „Tummelers Sand“ evakuiert. „Aber wir bauen unermüdlich an der Befestigung des Notwegs, der noch heute abends fertiggestellt werden soll und dann ab morgen, Mittwoch, auch für die Bevölkerung im hinteren Talbereich befahrbar sein wird“, teilte der Valser Bürgermeister Klaus Ungerank nach einer Krisenbesprechung via Aussendung mit.

Notweg wird mit Schotter befestigt

„Mit zwölf Lkw-Fuhren Schotter wird der Notweg über einen Feldweg und eine Forststraße soweit befestigt, dass auch Pkw darauf fahren können. Allerdings ist der Notweg nur für Anrainer benutzbar. Die Feuerwehr überwacht hier den Verkehr“, so Ungerank. Sorgen machen dem Ortschef die Wettervorhersagen für die nächsten Tage. Zuviel Niederschlag – ob Regen oder Schnee – würden den Notweg in Mitleidenschaft ziehen. Die Lawinengefahr stellt außerdem ein großes Problem dar – der Hang wird von zwei Lawinenstrichen gekreuzt. Am Dienstag wurde die Gefahr jedoch als „mäßig“ eingestuft.

Für die Bewohner von Innervals im hinteren Talbereich, wo am Stefanitag weiterhin rund 80 Eingeschlossene ausharren mussten, bleibt die Lawinenlage jedenfalls relevanter als die Folgen des Felssturzes. Die Zufahrt gilt als nicht lawinensicher. Es liege an der Lawinenkommission, die jeweils tages- und wetterbedingten Entscheidungen zu treffen, sagte Heißel. (APA, TT.com)