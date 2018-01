Srinagar - Bei einem Lawinenunglück im indischen Teil Kaschmirs sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Sie seien am Freitagabend im Distrikt Kupwara in zwei Fahrzeugen unterwegs gewesen, die unter den Schneemassen begraben wurden, teilten die Behörden am Sonntag mit.

Unter den Opfern waren fünf Frauen und ein zwei Jahre altes Kind. Zwei Menschen wurden lebend gerettet und in Krankenhäuser gebracht.

Lawinenabgänge sind im zwischen Indien und Pakistan aufgeteilten Kaschmir sehr häufig. Seit Mittwoch hatte es in dieser Himalaya-Region heftig geschneit. (APA/dpa)