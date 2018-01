Vals – Vorsichtiges Aufatmen in Vals. Nachdem über die Landeswarnzentrale Tirol ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres beantragt wurde, setzte sich der Baupionier- und Katastropheneinsatzzug der Stabskompanie des Militärkommandos Tirol in Bewegung. Unterstützt von Soldaten des Pionierbataillons 2 aus Salzburg begannen die Experten, zur Sicherung von zwei Wohngebäuden und der Landesstraße 160 so genannte Panzerigel zu verankern. Diese Maßnahme ermöglicht den betroffenen Familien die Rückkehr in ihre Häuser, auch die Zufahrt nach Padaun ist wieder geöffnet. (TT)