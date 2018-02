Vals – Seit Montagmorgen wird in Vals fleißig gebaggert. Und wie Bürgermeister Klaus Ungerank mitteilt, gehen die Arbeiten schneller voran, als man dies ursprünglich gedacht hatte. So könnte schon möglicherweise am Wochenende die am Heiligen Abend verschüttete Straße wieder freigegeben werden.

„Die aktuelle Kälte spielt uns sogar ein wenig in die Karten. Weil die Gefahr von weiteren Abbrüchen kleiner ist“, sagt der Ortschef. „Wir kommen gut voran und sind schon an jenem Teil, der am höchsten verschüttet wurde.“ Drei Bagger arbeiten auf Hochtouren, sie legen einerseits die Straße frei und bauen andererseits mit diesem Material einen rund drei Meter hohen Damm, der die Straße vor weiteren Felsabbrüchen schützen soll.

Der Arbeitsinspektor hat die Arbeiten gestern noch einmal genau geprüft. Gibt es keine unerwarteten Komplikationen, dann ist Ungerank optimistisch, dass vielleicht schon am Wochenende die ersten Fahrzeuge wieder über die Straße fahren können. Davor wartet aber heute noch eine Sitzung mit allen Beteiligten, bei der das genaue Prozedere hinsichtlich der Straße besprochen wird.

Landesgeologe Gunther Heißel spricht davon, dass der Berg derzeit „brav“ und die Lage „ruhig“ sei. Er wolle den Entscheidungen der heutigen Sitzung nicht vorgreifen, aber er geht davon aus, dass die Straße bis zu einer endgültigen Lösung dauerhaft befahrbar sein werde. Die Kälte helfe derzeit tatsächlich. Aber auch bei derartigen Temperaturen seien Abbrüche nicht ausgeschlossen. Man werde die Strecke wohl regelmäßig kontrollieren. Andererseits sei auf der Straße ins Valsertal auch nicht so viel Verkehr. „Wir überwachen mit dem Monitoring den Berg rund um die Uhr.“ (mw)