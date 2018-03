Kemerowo – Nach einem Brand in einem Einkaufszentrum in Sibirien mit Dutzenden Toten sind drei Menschen festgenommen worden. Dies meldete die Nachrichtenagentur Tass am Montag unter Berufung auf Polizeiquellen. Unter den Festgenommenen sei auch der Direktor des Einkaufszentrums in der Stadt Kemerowo.

Das Feuer war am Sonntagabend im vierten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Mindestens 48 Menschen kamen nach bisherigen Informationen ums Leben, darunter viele Kinder. Mehr als 40 wurden verletzt. Nach Angeben des zuständigen Ministeriums für Katastrophenschutz werden noch 27 Menschen vermisst. Insgesamt seien 64 Menschen vermisst gemeldet. „Darunter sind auch 37 Menschen, deren Leichen geborgen, aber noch nicht identifiziert wurden“, hieß es. Die Feuerwehr brachte den Brand Montag früh unter Kontrolle, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Das Gebäude ist nach Angaben der Behörden einsturzgefährdet.

Kemerowo liegt in Westsibirien, rund 3.000 Kilometer von der russischen Hauptstadt Moskau entfernt. Mehr als 500.000 Menschen leben in der Industriestadt im Kusbass, Russlands größtem Kohlerevier. (APA/dpa)