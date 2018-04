Algier – Eine Militärmaschine soll in der Nähe der algerischen Hauptstadt Algier nahe einer Autobahn abgestürzt sein. Das berichtet das algerische Nachrichtenportal Ennahar Online. Das Flugzeug soll in der Nähe einer Luftwaffenbasis in der Stadt Boufarik abgestürzt sein. Laut algerischen Medien sollen sich mehr als 100 Menschen an Bord befunden haben. Bisherige Informationen stützen sich auf Augenzeugenberichte und sind nicht gesichert.

Der Zwischenfall soll sich gegen 8 Uhr Früh nahe der Autobahn in der Stadt Blida 30 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Algier ereignet haben. Auf Fotos algerischer Online-Medien sind dichte Rauchschwaden zu sehen, zivile und militärische Rettungskräfte eilen zum Unfallort. Das Nachrichtenportal Alg24 berichtet von 200 Soldaten der Nationalarmee, die sich in dem Flugzeug befunden haben sollen. Es sei kurz nach dem Start auf dem Weg nach Bechar auf das Feld geprallt. In einer ersten Bilanz spricht das französischsprachige Portal von 105 Todesopfern. (TT.com)