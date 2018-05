Sao Paulo — Nach dem durch ein Feuer verursachten Einsturz eines Hochhauses in der brasilianischen Millionenmetropole Sao Paulo sind am Mittwoch noch 44 Menschen vermisst worden. Die Feuerwehr teilte im Internet mit, sie setze „die Suche fort, zurzeit mit 31 Fahrzeugen, 78 Feuerwehrleuten".

Atualizando informações da ocorrência do Largo do Paissandu. O Corpo de Bombeiros continua com as buscas, sendo que no momento estão emprenhados: 31 viaturas, 78 Bombeiros, 44 desaparecidos.

— 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 2. Mai 2018

Es gebe 44 Vermisste. Unklar war, ob diese 44 Menschen sich zum Zeitpunkt des Unglücks tatsächlich in dem Hochhaus aufgehalten hatten. Unmittelbar nach dem Einsturz des 24-stöckigen Gebäudes am Dienstag war zunächst lediglich von drei Vermissten die Rede gewesen. Das Feuer war in der Nacht auf Dienstag ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Schließlich stürzte das Hochhaus ein. Das Gebäude war nach Behördenangaben von 146 obdachlosen Familien besetzt worden. Zur Brandursache wurden keine näheren Angaben gemacht.

Sao Paulo ist die Finanzmetropole Brasiliens und die bevölkerungsreichste Stadt Lateinamerikas. In der riesigen Stadt leben zahlreiche arme Familien in ungenutzten Wohnanlagen oder auf Landparzellen. (APA/AFP)