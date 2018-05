Neu-Delhi – Nach Stürmen in mehreren Teilen Indiens ist die Zahl der Toten auf mindestens 71 gestiegen. Das teilten die Katastrophenschutzbehörden der Bundesstaaten Uttar Pradesh im Norden, Westbengalen im Osten und Andhra Pradesh im Süden sowie der Hauptstadtregion Delhi auf Anfragen am Montag mit. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt. Mit 42 Toten gab es die meisten Opfer in Uttar Pradesh.

Häufigste Ursachen waren den Angaben zufolge Blitzeinschläge und Hauseinstürze. Gewitter und Windböen waren am Sonntag über verschiedene Regionen des Landes gefegt. Entwurzelte Bäume behinderten den Straßenverkehr. Am Flughafen von Neu Delhi mussten zahlreiche Flüge umgeleitet werden. Die nationale Katastrophenschutzbehörde hatte zunächst auf Twitter die Zahl der Toten mit 27 angegeben.

Staubstürme mit hoher Windstärke kommen in Indien vor der im Juni beginnenden Monsunzeit häufig vor. Wegen instabiler Häuser und oft ausbleibender Vorkehrungen der Behörden kommt es dabei vor allem auf dem Land immer wieder zu zahlreichen Todesfällen. Vor knapp zwei Wochen kamen mehr als 100 Menschen bei einem solchen Sturm ums Leben. Auch für Montag und Dienstag wurden im Norden des Subkontinents Gewitter vorhergesagt. (dpa)