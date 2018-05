Jenbach – Auf einem Lagerplatz in der Austraße in Jenbach hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Gegen 8 Uhr hatte ein 64-Jähriger Österreicher dort Unkraut abgeflämmt. Er verließ den Ort für kurze Zeit. Eine Altholzpalette am Lagerplatz fing Feuer. Glücklicherweise bemerkte ein Passant die größer werdenden Flammen und den Rauch. Er setzte den Notruf ab.

Die Freiwillige Feuerwehr Jenbach rückte mit vier Fahrzeugen und 15 Mann an und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. An den Lagerplatz angrenzend waren drei Hunde in einem Zwinger untergebracht. Sie konnten von ihrem Besitzer rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Sachschaden war gering, verletzt wurde niemand. (TT.com)