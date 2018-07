Chiang Rai - Die Rettungsaktion für die in einer thailändischen Höhle eingeschlossene Fußballmannschaft kommt rasch voran: Insgesamt sechs Buben haben die Höhle bereits verlassen, wie ein Vertreter des thailändischen Verteidigungsministeriums am Sonntag sagte. Damit sitzen nun noch sechs Kinder und ihr Trainer in der Tham-Luang-Höhle fest.

Wie die thailändische Zeitung Bangkok Post berichtete, wurden die Buben sofort ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen. Die Retter untersuchten derzeit außerdem den Gesundheitszustand von weiteren Buben, die sich in der Nähe des Höhlenausgangs befinden.

Damit lief die Rettungsaktion allem Anschein nach besser und schneller als erwartet. In einer offiziellen Mitteilung der thailändischen Behörden kurz vor Bekanntwerden der ersten Rettungsberichte hatte es noch geheißen, es sei nicht absehbar, wann die ersten der zwölf Buben die Höhle verlassen könnten.

Sinkende Wasserstände in der teilweise überfluteten Höhle könnten die Rettungsmission beschleunigt haben. Sauerstoffmangel und schlechte Wetteraussichten hatten zuletzt den Druck auf die Retter erhöht. In den nächsten Tagen soll es wieder heftige Regenfälle geben. In Südostasien ist gerade Monsunzeit. Zudem sank am bisherigen Aufenthaltsort der Gruppe in der Höhle der Sauerstoffgehalt in der Luft. Auch das sprach dafür, die Rettungsaktion nicht länger hinauszuschieben.

"Bereit für jede Herausforderung"

Der Rettungseinsatz für die in einer Höhle eingeschlossenen Buben hatte am Sonntag begonnen. Die elf bis 16 Jahre alten Fußballer und ihr Trainer sollten binnen zwei bis drei Tagen einzeln durch schlammiges Wasser aus der kilometerlangen Höhle hinaustauchen. Wegen des steigenden Wasserspiegels und sinkenden Sauerstoffgehalts drängt die Zeit.



Die Buben seien "bereit für jede Herausforderung", versicherte Einsatzleiter Narongsak, als er den Beginn des extrem risikoreichen Rettungseinsatzes verkündete. Zuvor hatte der Gouverneur der Provinz Chiang Rai mit Blick auf den Wasserstand, das Wetter und die Gesundheit der Buben gesagt, die Bedingungen für einen Rettungsversuch seien derzeit "perfekt".

Ein Vertreter der Marine erläuterte am Sonntag, die Fußballer sollten "einer nach dem anderen" aus der überschwemmten Höhle hinaus gebracht werden. Dies werde je nach Wetterlage insgesamt zwei bis drei Tage dauern.



Insgesamt sind an der Aktion 18 Taucher beteiligt, auch Experten aus Großbritannien und Australien. Darunter ist auch ein australischer Mediziner, der Erste Hilfe leisten könnte.

Plan war es, die Buben und ihren Trainer die etwa vier Kilometer von ihrem Zufluchtsort im Inneren der Höhle sicher nach draußen zu bringen. Notfalls müssen sie ein weiteres Mal in der Höhle übernachten. Draußen warten weitere Ärzte, um das Team in Empfang zu nehmen. Auch Hubschrauber stehen bereit.

Die Buben und ihr Trainer, die in den vergangenen Tagen mit den Grundregeln des Tauchens vertraut gemacht wurden, werden demnach von jeweils zwei Tauchern begleitet.

Der Tauchgang durch weit verzweigte Höhle ist schon für Profis kräftezehrend. Die Buben von denen einige nicht einmal schwimmen können, sollen ihn innerhalb von etwa sechs Stunden schaffen. Da sie in dem schlammigen Wasser praktisch nichts sehen, wurden Taue befestigt, an denen sie sich nach draußen ziehen sollen. Wie gefährlich das Unterfangen ist, hatte am Freitag der Tod eines erfahrenen thailändischen Tauchers gezeigt, der auf dem Weg aus der Höhle wegen Sauerstoffmangels gestorben war.

Evakuierung im Eingangsbereich



In Vorbereitung auf den Rettungseinsatz hatten die Rettungskräfte am Sonntag die Evakuierung des Geländes im Eingangsbereich der Höhle angeordnet. Die dort versammelten Journalisten aus aller Welt mussten das Gebiet verlassen.

Die Fußballmannschaft war am 23. Juni in die Höhle gegangen und von steigenden Wassermassen überrascht worden. Neun Tage später wurde sie von Tauchern gefunden und mit Lebensmitteln versorgt. (TT.com/APA/dpa/Reuters/AFP)