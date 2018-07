Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Damals gab es kein Happy End: Als ein Hubschrauber des Innenministeriums 2011 in den Achensee stürzte, starben vier Menschen. Phillip Alfarei war damals als Trimix-Taucher der Tiroler Wasserrettung bei der Bergung der Leichen im Einsatz. Mit Trimix, dem Atemgasgemisch aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium, das zum Erreichen großer Tiefen genutzt wird, konnten er und sein Kollege zum Wrack vordringen. „Den Hubschrauber, der in etwa 105 Metern Tiefe lag, konnten wir mit dem Tauchroboter orten. Aber zur Bergung mussten mein Kollege und ich zur Absturzstelle“, erinnert sich Alfarei.

Rund 50 Einsatztaucher hat die Wasserrettung, eine Handvoll davon hat die Ausbildung für das Trimix-Tauchen, „mit dem man bei 120 Metern Tiefe noch nicht an seine Grenzen stößt. Solche Taucher sind sehr gefragt und europaweit im Einsatz“, sagt Konrad Kirchebner, Pressesprecher der Wasserrettung. Ereignisse, wie die erfolgreiche Rettung der zwölf Fußballbuben und ihres Trainers aus der Höhle in Thailand, sind nur selten. „Im Regelfall bergen Einsatztaucher Tote und das ist eine große psychische Belastung, mit der man umgehen muss“, sagt Kirchebner. Neben zahlreichen Fortbildungen und der Routine „braucht es vor allem Ruhe, denn Stress unter Wasser kann tödlich sein. Und man muss sich innerhalb des Taucherteams blind vertrauen können.“ Mit „großem Respekt und Interesse“ hat auch Alfarei die Höhlenbergung in Thailand mitverfolgt, an der u. a. Spezialtaucher aus Australien und Großbritannien beteiligt waren. „Ich kenne ein paar von ihnen, weil man sich einfach in der Szene kennt. Das ist kein Wunder, denn weltweit gibt es nur rund 100 Personen, die das Können dazu haben und regelmäßig in Höhlen unterwegs sind“, weiß Alfarei.

Um in unbekanntes Terrain vorzudringen, das noch niemand kennt, „muss man Vertrauen in seine Fähigkeiten und das Equipment haben und mental sehr stark sein. Es ist dunkel und es gibt Engstellen, bei denen man im schlimmsten Fall nicht mehr weiterkommt und versuchen muss, sozusagen im Rückwärtsgang rauszukommen.“ Für eine Höhlenbergung würde dem begeisterten Wrack- und Expeditionstaucher die Erfahrung fehlen: „Dafür kennen sich die Tiroler Wasserretter in den heimischen Seen aus.“ Auch in Tirol gibt es genug Herausforderungen wie „schlechte Sicht und niedrige Wassertemperaturen“, so Alfarei, der Sommer wie Winter mit seinen Kollegen und Kolleginnen Trainingslehrgänge in Tiroler Gewässern absolviert.

Auch in der Berufsfeuerwehr Innsbruck wurde über die Höhlenrettung in Thailand gesprochen. „Höhlentauchen ist die Königsdisziplin. Man ist sich unter Tauchern bewusst, dass dies ein ganz, ganz schwieriger Einsatz war“, sagt Martin Gegenhuber, stellvertretender Branddirektor der Berufsfeuerwehr Innsbruck. Dort sind rund um die Uhr zwei Taucher in Alarmbereitschaft, 15 weitere und sieben Taucher der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein können u. a. für die Personensuche oder die Suche nach Tatgegenständen in Gewässern angefordert werden. Heiklen Aufgaben müssen sich auch diese Einsatztaucher stellen. Eine davon war laut Gegenhuber „die Suchaktion 2006 nach zwei Bergsteigern – Vater und Sohn – am Pitztaler Gletscher. Weil vermutet wurde, dass sie in eine Gletscherspalte gestürzt sind, wurde in der mit Wasser gefüllten Spalte gesucht. Leider musste der Einsatz wegen Schlechtwetters abgebrochen werden und danach war die Gletscherspalte nicht mehr betauchbar“, erzählt Gegenhuber. Das Loch, durch das die Taucher abgeseilt wurden, schloss sich sofort wieder mit kleinen Eisbrocken, die Temperatur im Wasser lag bei vier Grad.

Bei Tiefen bis zu 80 Metern heißt es für die 20 Berufstaucher der Firma Nautilus Dive Company bohren, schneiden, betonieren, schweißen und flexen. „Bis zu vier Stunden arbeiten die Taucher, warten Kraftwerke, verlegen Kabel, reinigen Kläranlagen oder bauen Fundamente für Brücken“, sagt Geschäftsführer Markus Distler. „Wo wir arbeiten, ist es immer herausfordernd, weil die Sicht gleich null ist. Platzangst darf man keine haben, wenn wir zum Beispiel durch Röhren hin und retour müssen, die 1,20 Meter Durchmesser haben und 200 Meter lang sind“, sagt Distler, der zudem Industrietaucher für weltweite Einsätze ausbildet.

Arbeit gibt es für die Nautilus Dive Company genug, „wir haben ein Projekt in Tadschikistan, in Saudi-Arabien und sind auch viel in Tirol im Einsatz“, so Distler. Die Ausrüstung unterscheidet sich von der der Einsatztaucher. „Wir tauchen immer mit Helm und nur mit einer kleinen Notflasche, weil wir oberflächenversorgt sind“, so Distler, der gleich von selbst die Antwort auf eine oft gestellte Frage gibt: „Wir arbeiten nicht mit Strom, sondern mit Hydraulikwerkzeugen.“