Von Helmut Wenzel

Pettneu, Schnann – Ungetrübtes Sommerwetter konnte gestern Freitag die Folgen der Muren im Stanzertal (die TT berichtete) nicht beschönigen. Wer arbeiten konnte, war mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt. Hausbesitzer in Schnann säuberten Fassaden und Gärten. Bagger- und Lkw-Fahrer sorgten für den Abtransport der Geröllmassen. Feuerwehrmänner pumpten das restliche Schmutzwasser und Schlamm im Gewerbegebiet ab.

Der Feuerwehr hat die Naturkatastrophe alles abverlangt. Der Schnanner Kommandant Raimund Zangerl sprach von einem Ereingis, „das für mich unfassbar und an Dramatik kaum zu überbieten war. Aber wir waren unverzüglich im Einsatz, als die Mure am Mittwoch gegen 18.30 Uhr abging.“ Zangerl, der in der Nähe des Schnanner Bachs wohnt, sah alles mit eigenen Augen: 20 Minuten lang schoben sich die Geröllmassen in Richtung Rosanna. „Dann war der Spuk vorbei. Aber wir mussten immer befürchten, dass weitere Muren kommen.“ Rasch stand eine 160-köpfige Florianitruppe im Einsatz, um Gefahrenzonen abzusichern, Straßen zu sperren, Anrainer zu unterstützen und Sandsäcke aufzustapeln. Im Schnanner Gewerbegebiet liefen zwei große Saugpumpen heiß.

Noch kann und will niemand eine Gesamtsumme der Schäden nennen. In Pettneu ist der Siedlungsraum zwar weitgehend verschont geblieben, aber die Gridlon-Mure hat das riesige Auffangbecken oberhalb des Dorfes gefüllt. Bürgermeister Manfred Matt weiß: „Die Gemeinde ist am schwersten betroffen. Nur als Beispiel: Vier Brücken müssen neu gebaut werden. Drei am Schnanner Bach, eine an der Rosanna.“ Allein die Brücken kosten, so Matt, 3,5 bis 4 Mio. Euro. Enorme Kosten beschert auch der Abtransport von insgesamt 350.000 Kubikmetern Geschiebe. Teils habe man mit Deponieflächen in der Umgebung vorsorgen können. Zudem soll eine neue Deponie bei Strengen eröffnet werden. „Die BH Landeck hat uns dabei sofort unterstützt.“

Die privaten Hausbesitzer am Schnanner Bach hat die Mure laut Bürgermeister „nicht extrem“ getroffen. In drei Keller sei Wasser eingedrungen. Die Schäden könnten mit Schaufel, Besen und Schubkarren beseitigt werden. In der Bevölkerung herrsche Zuversicht. „Die Leute sehen, dass es mit den Aufräumarbeiten rasch weitergeht.“ Matt hatte die Bevölkerung am Donnerstag zu einem Infoabend eingeladen.

Anders sieht es im Gewerbegebiet aus. Schwerste Schäden fasste die Metzgerei „Wetter“ aus, wo das Erdgeschoß bzw. das Verkaufslokal geflutet wurde – das Wasser stand 1,40 Meter hoch. Ähnlich betroffen war das Gebäude der Getränkefirma „s’Fäscht“. Der Filialbetrieb des Tiroler Bäckers Ruetz kam mit einem blauen Auge davon.

Die ÖBB-Bautrupps konnten die beschädigten Gleisanlagen instandsetzen. Die Züge sind laut Sprecher Christoph Gasser-Mair seit Freitag, 22 Uhr, wieder auf der Westbahnstrecke unterwegs.