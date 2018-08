Die Zahl der Toten bei den Überschwemmungen in Indien ist auf 164 gestiegen. Mehr als 220.000 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen, wie der Katastrophenschutz am Freitag mitteilte. Die Menschen in dem auch bei Touristen beliebten südindischen Bundesstaat Kerala kämpfen seit dem 8. August mit außerordentlich heftigen Monsunregenfällen.

Die meisten Opfer seien ertrunken oder bei Erdrutschen umgekommen. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz, um Eingeschlossene in Sicherheit zu bringen. Am Mittwoch hatten Behörden noch 67 Todesopfer gemeldet. (dpa)