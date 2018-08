Brasilia, Lima – Ein schweres Erdbeben hat am Freitag die Grenzregion zwischen Peru und Brasilien erschüttert. Das teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Nach ihren Angaben erreichte das Beben um 11 Uhr MEZ eine Stärke von 7,1.

Das Epizentrum lag rund 250 Kilometer nordwestlich von Puerto Maldonado in Peru, in einer Tiefe von rund 610 Kilometern. Das Beben war sogar in Kolumbien und Chile zu spüren. (TT.com, APA/AFP)