Neu-Delhi – Insgesamt 300 Kühe und Bullen würden mit den orangefarbenen Klebestreifen ausgestattet, damit Autofahrer die frei laufenden Tiere nachts sehen, sagte der Verkehrspolizist Kailash Chauhan am Dienstag.

„Viele Fahrer haben sich verletzt oder die Tiere getötet, wenn sie nachts in sie hineingefahren sind“, sagte Chauhan. „Da musste dringend etwas getan werden.“ Die Maßnahme erwies sich als so erfolgreich, dass die Polizei nun reflektierende Farbe kaufen will, um die Hörner damit anzumalen - denn die Plastikstreifen halten lediglich einige Wochen.

Außerdem wurden Bauern aufgefordert, ihr Vieh mit Reflektorbändern zu versehen. Streunendes Vieh ist ein großes Verkehrsrisiko in Indien. Nach offiziellen Angaben kamen im vergangenen Jahr 550 Menschen bei Verkehrsunfällen mit Vieh ums Leben. (APA/AFP)