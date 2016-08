Braunschweig – Die in einem geparkten Auto eingesperrte Motte aktivierte in der Nacht auf Dienstag nach Angaben der Polizei durch ihr Geflatter immer wieder den Bewegungssensor der Fahrzeug-Alarmanlage, was zu entsprechender Lärmbelästigung durch Hupen führte.

Genervte Anrainer riefen die Polizei, woraufhin eine Streife der Sache auf den Grund ging und die Motte als Verursacher im Inneren des Wagens entdeckte. Die Beamten ermittelten den Fahrzeughalter und holten ihn aus dem Bett. Dieser „befreite“ den Störenfried und stellte die Nachtruhe wieder her. (APA/AFP)