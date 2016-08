Adelaide – Etwa 25 Kilometer vom Meer entfernt hat die Polizei in Australien einen Hai in einer Wasserlacke gefunden. Der kleine Port-Jackson-Stierkopfhai habe noch gelebt, sagte die Polizei in One Tree Hill, einem Vorort von Adelaide, am Donnerstag. Leider sei das Tier später gestorben.

Wie der Hai in die Pfütze gelangt sei, wisse niemand: „Es ist ein Rätsel, aber die Polizei schließt die Möglichkeit eines Sharknados aus“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Im US-Kultfilm „Sharknado“ (2013) werden lebende Haie durch Tornados in die Stadt Los Angeles gewirbelt. Die Haie töten nichts ahnende Menschen. Die Polizei vermutet, dass der Hai aus der Lacke entweder gefangen und weggeworfen wurde oder aus einem Aquarium stammte, für das er zu groß geworden war. (APA)