Faak am See – Selbst die „altgediente Harley-Fahrer staunten nicht schlecht: Mitten unter den tausenden Motorradfahrern waren am Samstag zwei Mädchen in langen, weißen Kleidern, die fast die Fahrbahn berührten.

So etwas habe es noch nie gegeben, meinte ein Beamter, der beim 19. Harley-Treffen am Faaker See Dienst hatte. Die Schwestern waren auf nicht für den Verkehr zugelassenen kleinen Mopeds unterwegs, die im Stil der berühmten amerikanischen Motorräder umgebaut waren. Zwischen 30 und 40 km/h waren die Fahrzeuge schnell, als die Mädchen in einer Gruppe von Bikern auf der Seeufer Landesstraße unterwegs waren.

Begleitet wurden sie von ihrem Vater, der selbst eineHarley fuhr: Der Italiener hatte sich einer Gruppe aus Albanien angeschlossen, die in Tracht bei der Parade mitfuhr. Auch der 34-Jährige und seine Töchter trugen diese Kleidung. Der Mann wurde naturgemäß angezeigt und musste zudem 500 Euro an sogenannter Sicherheitsleistung hinterlegen. Abgesehen davon, dass er die Fünf- und Achtjährige selbstständig mit den Mopeds fahren ließ, ragten auch noch ihre Trachtenkleider in die Antriebsketten. Der Gipfel an Fahrlässigkeit: Nicht einmal Sturzhelme hatten die beiden Kinder auf.

Polizei zieht überwiegend positive Bilanz Fünf gestohlene Motorräder im Gesamtwert von 265.000 Euro, zehn Verkehrsunfälle mit 13 Verletzten und ein paar kleinere Diebstähle - das ist die Polizei-Bilanz zum Harley-Treffens, die „European Bike Week“, das in den vergangenen Tagen am Faaker See in Kärnten über die Bühne gegangen ist. Das Resümee der Exekutive fällt positiv aus, es habe keine schweren Gewalttaten oder Ausschreitungen gegeben.

Verkehrsstrafen fielen heuer weniger an als bei früheren Treffen. Das wird auf das trübe Wetter im Vorfeld der Veranstaltung zurückgeführt. „Angesichts zigtausender Besucher kann der Veranstaltungsablauf als ruhig und friedlich bezeichnet werden“, sagte Polizeisprecher Michael Masaniger in einer Aussendung am Sonntag. Im Vorjahr wurden beim Harley-Treffen drei hochpreisige Bikes gestohlen, 2014 waren es neun. (APA, TT.com)