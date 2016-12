Wiesbaden - Eine Familie hat ihren elfjährigen Sohn auf einem Parkplatz in Hessen vergessen. Die Eltern hatten dort am Donnerstagabend gestoppt, um die Plätze zu tauschen, wie die Polizei am Freitag in Korbach mitteilte. Unbemerkt war auch der Sohn ausgestiegen, um sich die Beine zu vertreten.

Nach dem Fahrerwechsel setzten die Eltern die Reise fort - allerdings ohne den Elfjährigen. Sie bemerkte sein Fehlen erst eine Stunde später und meldeten sich sofort bei der Polizei. Eine Streife hatte den Buben zu diesem Zeitpunkt bereits in Obhut genommen, nachdem er in einem nahegelegenen Friseursalon Hilfe gesucht hatte.

„Mit Süßigkeiten versorgt und nach einer Führung durch die Polizeistation konnte er von seinen aufgeregten Eltern eine Stunde später wieder in die Arme geschlossen werden“, teilten die Beamten mit.