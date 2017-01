Ein Streit zwischen einer 63-Jährigen und ihrer 40-jährigen Tochter ist am Montag während einer Wanderung in Berg im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) so eskaliert, dass die jüngere Frau davonlief - und sich offenbar verirrte. Weil sie wie vom Erdboden verschluckt blieb, wurde eine Suchaktion mit rund 140 Einsatzkräften gestartet. Nach sieben Stunden fanden sie die verlorene Tochter wieder.

Die 40-jährige Wienerin und ihre Mutter aus St. Georgen im Attergau waren am frühen Nachmittag zu einer Wanderung in Berg aufgebrochen, berichtete die oö. Polizei am Dienstag. Unterwegs kam es zu einer Auseinandersetzung und die Tochter lief davon. Die Mutter suchte sie zwei Stunden lang, fand sie aber nicht mehr. Als es zu schneien begann und zudem allmählich dunkel wurde, verständigte die besorgte Frau die Exekutive.

Feuerwehr, Polizei, Rettung und Hundeführer - insgesamt rund 140 Einsatzkräfte - durchkämmten daraufhin sieben Stunden lang das Gebiet. Gegen 23.40 Uhr fanden sie die 40-Jährige. Sie dürfte sich verirrt haben und wurde nach ihrem ausgedehnten Aufenthalt in der Kälte zur Kontrolle ins Spital gebracht. (APA)