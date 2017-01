Aurich — Überraschung für Kinder und Erwachsene am Sandstrand von Langeoog: An der ostfriesischen Insel wurden am Mittwoch hunderttausende Plastikeier mit Spielzeug angespült. Die kleinen bunten Kapseln säumten nach Polizeiangaben "ohne Schokoladenüberzug" den Strand über mehreren Kilometern. Statt Muscheln konnten die aufgrund der Schulferien noch zahlreichen Touristen auf der Insel, vor allem aber die Kinder, Spielzeugeier statt Muscheln sammeln. "Ostern auf Langeoog", titelte die Polizei in einer Pressemitteilung.

Fracht sollte eigentlich nach Russland

Die Eier verfügten offensichtlich über gute Schwimmeigenschaften, schrieb die Polizei. Bislang wird vermutet, dass die bunten Plastikteile aus einem Container stammen, der in aufgewühlter See von einem Schiff gefallen ist. Die Wasserschutzpolizei geht davon aus, dass die Eier nach Russland verschifft werden sollten. In den bunten Kapseln befanden sich Plastiktierchen und ein Beipackzettel in kyrillischer Schrift.

Wie die Kulturverwaltung der Nordeseeinsel am Donnerstagmorgen auf Facebook mitteilte, wurden auch am Donnerstag immer wieder Ü-Eier an den Strand gespült. (TT.com)