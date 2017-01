Innsbruck - Der Wind sei an diesem Tag eigentlich zu schwach für eine Kitesurf-Session gewesen, schreibt die Französin Isabell Fabre in das Video, das sie auf ihren Kanal "Travelling With Isa" hochgeladen hat. Und doch hätte sie sich dann in das Meer im paradiesischen Fitzgerald River Nationalpark im Westen Australiens gewagt. Immerhin "ist das Leben zu kurz."

Schnell habe sie dann Unterwasser einen großen, schwarzen Schatten in ihrerer Nähe wahrgenommen. "Erst dachte ich, es sei der Schatten meines Kiteschirms. Dann meinte ich, dass es einer dieser Delphin-Tricks sein. Wenn sie direkt vor deinem Board aus dem Wasser springen."

Schließlich, im wohl allerletzten Moment, habe sie bemerkt, dass es sich bei dem schwarzen Etwas das um sie kreiste, um einen Weißen Hai handelte. Weil der Wind schwach war, hatte sie ihre liebe Not aus dem Wasser zu kommen. "Ich habe schon gedacht, dass es das jetzt mit mir war", schreibt Fabre im Video.

Schließlich hat sie es doch geschafft sicher, aber vor Angst zitternd den Strand zu erreichen. Immerhin, so ihr Resümee, "kann ich jetzt sagen, dass ich einen Weißen Hai geritten habe." (TT.com/bfk)