München – Ein Einbrecher soll in den Lagerräumen einer Münchner Diskothek mehr als 1.000 Getränkedosen entleert haben, um das Leergut mitzunehmen. Dafür gibt es in Deutschland nämlich Pfand. Weil sich die Zahl der Einbrüche seit Oktober häufte, überwachten Zivilkräfte nach Angaben der Polizei vom Dienstag das Gebäude. In der Nacht auf Montag ertappten sie den 50-Jährigen auf frischer Tat.

Diensthündin Yin trieb den Täter den Beamten zufolge aber aus dem unübersichtlichen Lagerraum. Er habe fünf dort verübte Einbrüche zugegeben. Bei jeder Tat habe er zwischen 200 und 300 Getränkedosen gestohlen, teilte die Polizei weiter mit. Außerdem habe der Mann fünf weitere Einbrüche gestanden. (APA/dpa)