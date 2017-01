Schwabach – Zum internationalen Jogginghosen-Tag verteilt ein Supermarkt im bayerischen Schwabach an diesem Donnerstag (19. Januar) Sekt an alle Kunden, die in Trainingsbuxe einkaufen. Die PR-Aktion hat im Internet ein großes Echo ausgelöst: Auf einer Facebook-Seite bekundeten mehr als 8000 Menschen ihr Interesse, zugesagt haben schon mehr als 2000.

„Die aktuellen Facebook-Einträge kündigen an, dass sich 2000 bis 3000 Jogginghosen-Träger auf den Weg machen wollen. Wir lassen uns (...) gerne überraschen“, teilte eine Sprecherin der Supermarktkette mit. Der Markt habe sich auf den Aktionstag auf jeden Fall gut vorbereitet und halte „eine ausreichende Menge an Piccolo-Flaschen parat“. Ob teurer oder günstiger Sekt verschenkt wird, wollte die Sprecherin nicht verraten. Von den 155 Mitarbeitern seien am Donnerstag etwa 85 Mitarbeiter im Einsatz.

Der Supermarkt ist mit seiner Aktion eigentlich zu früh dran: Der internationale Jogginghosen-Tag ist nämlich erst am Samstag. Zur Begründung sagte die Sprecherin: „Da der Samstag der Haupteinkaufstag für viele Berufstätige und Familien ist und es erfahrungsgemäß recht voll ist, wurde die Aktion auf den Donnerstag gelegt.“ Somit könnten die Kunden am Wochenende ohne zusätzliches Gedränge einkaufen. (dpa)