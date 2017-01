Dubai - Schnelle Flitzer und nur das Beste vom Besten an Ausrüstung - Dubais Rettungskräfte können sich nicht beklagen, fahren doch einige von ihnen ihre Patrouillen mit den neuesten Modellen von Mercedes, Bugatti und Co. Die Feuerwehr hat das für seine Extravaganz bekannte Emirat am Persischen Golf nun mit einer besonders raffinierten technischen Spielerei ausgerüstet: Wasserbetriebene Jetpacks sollen es den Wehrmännern ermöglichen schneller und einfacher einem Brand den Garaus zu machen.

Die Jetpacks sind an Jetskis gekoppelt, mit denen der Einsatzort bequem über Flüsse oder das Meer erreicht werden soll. Lästigen Staus in der von Verkehrschaos geplagten Metropole will man damit ausweichen. Kürzlich hat die für die Feuerwehren zuständige Behörde ein Video auf YouTube veröffentlicht, in dem die Funktionsweise der Geräte demonstriert wird.

Gebaut werden die Wasser-Jetpacks von der neuseeländischen Firma Martin Aircraft, die als Pionier im Bau von konventionellen Jetpacks gilt. Dubai hat gleich 20 Stück davon bestellt, von denen jedes rund 35.000 Dollar kosten soll. (TT.com, bfk)