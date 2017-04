Rom - Ein spanischer Performancekünstler hat sich im Trevi-Brunnen entblößt und vor den verwunderten Augen Tausender Touristen mit Blumen um sich herumgeworfen. Der aus Barcelona stammende Adrian Pino Olivera ist dafür bekannt, dass er sich nackt vor Monumenten und Kunstwerken fotografieren lässt. Die Bilder des nackten Spaniers wurden auf Facebook gepostet.

Unter strahlender Sonne wurde der 29-Jährige von den verblüfften Touristen nackt mit Rosen in der Hand fotografiert, berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica am Montag. Dabei bedeckte er mit einer Hand sein Geschlechtsteil. Die Performance wurde von der Polizei unterbrochen, die den Katalanen zur Anzeige wegzerrte.

450 Euro Strafe für "obszönes Verhalten"



"Hier geht es um die poetische und politische Kraft des nackten Körpers", sagte der Spanier den Polizisten, die ihn wegen obszönem Verhalten anzeigten. Er wird eine Strafe von 450 Euro zahlen müssen. "Ich werde die Strafe nicht zahlen. Man wird mich in Barcelona aufsuchen müssen, um das Geld zu bekommen", sagte der Performer.

Vor drei Jahren hatte sich Oliveira vor dem Gemälde "Die Geburt der Venus" von Sandro Botticelli in den Uffizien in Florenz entblößt und ließ sich in der Position der Venus fotografieren. Dabei bedeckte er mit den Händen seine Geschlechtsteile. Danach kniete der Spanier, verstreute Rosenblüten vor sich und rief wiederholt "Freiheit, Freiheit" auf Englisch. Im vergangenen März hatte sich der Performer vor einem der größten Meisterwerke des Louvre in Paris, der Nike von Samothrake, entblößt.

Die Stadt Rom will sich um strengere Kontrollen des Trevi-Brunnens bemühen. Erst vor zehn Tagen hatte sich ein Italiener plötzlich in den Brunnen gestürzt und versucht, kurz im Becken zu schwimmen. Die Polizisten, die das römische Wahrzeichen bewachen, griffen ein, warfen ein Handtuch über den Mann und brachten ihn in eine Polizeistation. Der Mann wurde unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. (APA)