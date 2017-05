Innsbruck - Vier Tage lang nisteten sich eine Frau und ein Mann im Frühsommer 2010 in einem Hotel in Halle, im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ein. Daraufhin trennten sich die Wege der beiden wieder. Ohne Folgen blieb die Liebschaft jedoch nicht. Am 14. März 2011 erblickte der kleine Joel das Licht der Welt.

Blöd nur: Die Frau konnte sich nur noch an den Vornamen des Mannes, nämlich Michael, erinnern. Um Unterhalt einzufordern wollte die Deutsche jetzt vom Hotel die Anschrift und den vollständigen Namen des potentiellen Vaters erfahren.

Da zum Zeitpunkt des Treffens vier Männer mit dem Namen Michael zu Gast waren, lehnte die Unternehmensleitung die Anfrage ab - um die Persönlichkeitsrechte seiner Gäste zu wahren. Erschwerend kam nämlich hinzu, dass die Frau den Gesuchten weder genauer beschreiben konnte, noch andere Informationen über ihn hatte.

Unterhaltsforderung wiegen weniger als Privatsphäre



Das wollte die Frau nicht auf sich sitzen lassen und zog gegen das Hotel, das zu einer Kette mit Sitz in München gehört, vor Gericht - und verlor. Wie das Amtsgericht München in einer Presseaussendung mitteilte, wiege das Recht auf Unterhalt, das von der Frau beansprucht wird, nicht so hoch wie das Recht der vier Männer auf informelle Selbstbestimmung und den Schutz von Ehe und Familie.

Außerdem hätten die Männer ein Recht auf Achtung der Privat- und Intimsphäre. Diese schützt davor intime Beziehung offenbaren zu müssen. Denn: Es könne nicht festgestellt werden, ob der gesuchte Michael nicht eine Familie habe, die durch das Aufkommen der Affäre in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.

Durch die Preisgabe der Daten sei das Recht auf Achtung der Privat- und Intimsphäre betroffen, "weil bereits hierdurch die Möglichkeit einer geschlechtlichen Beziehung zu der Klägerin als Mutter des Kindes letztlich unwiderlegbar in den Raum gestellt ist", begründete die zuständige Richterin das Urteil.

"Vorname und Etagenzahl reichen nicht"



Des Weiteren bestehe laut Gericht die Gefahr, dass die Übermittelung der Daten "ins Blaue" erfolge. Denn der Klägerin sei es nicht möglich, weitere Umstände vorzutragen, durch die der unterhaltsverpflichtete Betroffene eingrenzbar wäre. "Allein der Vorname, wobei sich die Klägerin nicht sicher ist, ob es sich um den einzigen Vornamen handelt, und die Etagenzahl sind für die erforderliche Eingrenzung nicht ausreichend", hieß es aus dem Amtsgericht München. Auch sei nicht mit Sicherheit feststellbar, ob es sich bei dem Namen auch tatsächlich um den richtigen Namen des Betroffenen handelt.

Das Urteil wurde bereits im Oktober 2016 gefällt, aber erst jetzt veröffentlicht. Es ist rechtskräftig. (bfk)