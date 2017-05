Mank – „Person in Notlage“ lautete die Alarmierung, die der Feuerwehr am gestrigen Feiertag einen kuriosen Einsatz in Großaigen bei Mank (Bezirk Melk) bescherte: Beim Maibaum-Kraxeln war ein Mann in rund 15 Metern Höhe am Stamm buchstäblich hängengeblieben, weil sich ein Band vom Maibaumschmuck im Rad für das Sicherheitsseil verfangen hatte und es blockierte.

Nach Angaben der FF Mank musste der Kletterer rund 30 Minuten in luftiger Höhe ausharren, bis er nach seiner Rettung wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Zu der Bergungsaktion waren 60 Mitglieder der Feuerwehren Mank, Kilb, Kettenreith und Melk ausgerückt. Um 16.50 Uhr war der Einsatz nach knapp einer Stunde beendet. (APA)