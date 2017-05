Oldenburg – Am Dienstagabend stellten Polizeibeamte in der deutschen Stadt Oldenburg ein ganz besonders „GoKart“ sicher. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein 90 cm breites Gefährt mit GoKart-Reifen, gepolstertem Sitz und Trittflächen. Der Motor wurde von dem Bastler in einer Bierkiste verbaut. Am Fahrzeug war zudem ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2008 angebracht.

Im Vorfeld hatten sich zwei Zeugen bei der Polizei gemeldet. Sie hätten geschildert, dass sie einen jungen Mann mit einem vermutlich nicht zugelassenen GoKart haben fahren sehen. In der Nähe des „Tatorts“ trafen die Beamten, so die Polizei Oldenburg auf ihrer Homepage, kurz darauf einen 31-jährigen Oldenburger an, der das Fahrzeug, welches er „Bierkiste“ nannte, gerade in einer Garage einschloss. Der 31-Jährige habe sich zunächst geweigert, den Beamten das Fahrzeug zu zeigen. Er hab das GoKart lediglich auf Privatgelände benutzt zu haben. Das Fahrzeug sei selbst gebaut und würde bis zu 70 km/h schnell fahren können.

Ob der 31-Jährige sein Gefährt jemals wiederbekommt, ist noch offen - auf einem Privatgelände dürfte das Gokart nach Polizeiangaben theoretisch gefahren werden, wenn es nicht zu laut ist. „Ob es möglich ist, dass der Mann das unter bestimmten Auflagen wieder zurückbekommt, das entscheiden die Stadt oder das Gericht“, sagte ein Polizeisprecher. (dpa, TT.com)