Saalfelden, St. Johann – Kaum aus dem Polizeigewahrsam frei gelassen, wurde ein 19-jähriger Einbrecher in Saalfelden gleich wieder erwischt – direkt bei der Dienststelle. Er fuhr mit einem gestohlenen Fahrrad vor, als er seinen jungen Komplizen abholen wollte.

Aber von vorne: Kurz nach Mitternacht stieg das Duo am Dienstag in Saalfelden in eine Firma ein. Um besser zu sehen, hatten die Burschen eine gestohlene Taschenlampe dabei. Die Salzburger ließen mehrere EDV-Geräte mitgehen. Dann flüchteten sie zum Bahnhof, setzten sich in einen Zug in Richtung Tirol. Die 19 und 14 Jahre alten Jugendlichen verhielten sich bei einem Stopp am Bahnhof in Leogang offenbar alles andere als unauffällig. Ein Schaffner bemerkte das merkwürdige Verhalten – und rief die Polizei.

Den Jugendlichen wurde die Sache zu heiß: Sie stellten die Tasche mit der Beute am Bahnsteig ab und stiegen wieder in den Zug. Und saßen in der Falle: Denn in St. Johann wartete schon die Tiroler Polizei auf die beiden. Zurück in Saalfelden wurden sie von Beamten erst einmal einvernommen.

Die Anzeige erfolgte auf freiem Fuß, deshalb durften die Burschen am Mittwoch wieder nach Hause. Zuerst ging der 19-Jährige – und kam zurück, um seinen jungen Komplizen abzuholen. Mit einem gestohlenen Mountainbike. Das blieb den Polizisten nicht verborgen. Die nächste Anzeige wurde fällig. (TT.com, APA)