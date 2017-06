Salzburg – Einen außergewöhnlichen Fund hat Anfang Mai eine 66-jährige Spaziergängerin in der Stadt Salzburg gemacht. Die Salzburgerin entdeckte bei einem Müllcontainer einen schwarzen Reisekoffer, in dem sich rund 30 Kilogramm Euro-Cent-Münzen befanden. Der Wert der Kupfermünzen liegt unter 200 Euro.

Die Polizei bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage einen dementsprechenden Bericht des ORF. Die Frau habe am 2. Mai um 14.50 Uhr den Trolley in der Franz-Josef-Straße gefunden, erklärte Polizei-Sprecherin Eva Wenzl. „In dem Koffer befanden sich hauptsächlich Ein-Cent-, Zwei-Cent und Fünf-Cent-Kupfermünzen.“

Möglicherweise Bettelgeld

Der Koffer stand in der Nähe der Nationalbank. Diese Zweigstelle ist aber bereits seit einigen Monaten geschlossen. Wie nun der Trolley dorthin kam, wem die Münzen gehören und warum sie nicht in einem Geldinstitut in Scheine umgetauscht worden sind, gibt Rätsel auf. Die Polizei vermutet, dass es sich möglicherweise um Bettelgeld handeln könnte. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass der Fund aus einer Straftat stammt, sagte Wenzl.

Eine Zivilstreife trug das schwere Münzgeld zum Magistrat Salzburg, dem zuständigen Fundamt. „Auch für diese Cent-Münzen gilt, dass der Verlustträger wissen muss, wo und wann er die Sache verloren hat, wie viele Münzen sich etwa in der Tasche befanden und wie die Tasche aussah“, sagte Fundamtsleiter Franz Schefbaumer gegenüber dem ORF.

Außergewöhnlicher Fund

Die Münzen wurden mittlerweile vom Fundamt in Scheine umgetauscht. Der Eigentümer hat nun ein Jahr lang Zeit, sich zu melden. Ansonsten könnte die Finderin das Geld bekommen. „Sie hat noch keinen Anspruch darauf erhoben, könnte das aber noch machen“, sagte Schefbaumer zur APA.

Falls sich der Besitzer der Münzen nicht meldet und die Salzburgerin darauf verzichtet, werde die Stadt das Geld für einen gemeinnützigen Zweck verwenden, so der Fundamtsleiter. Es handle sich jedenfalls um einen auffälligen Fund, „so etwas bekommen wir nicht alle Tage“. Dass Münzen in einer so großen Menge abgegeben wurden, sei bisher noch nicht vorgekommen. (APA)