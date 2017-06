Niagara Falls – Der erste Mensch, der einen Sturz in den Niagara-Fällen unversehrt überlebt hat, ist laut einem Zeitungsbericht bei einem weiteren solchen Versuch ums Leben gekommen. Bei einer kürzlich im Niagara-Fluss gefundenen Leiche handle es sich um den 53-jährigen Kirk Jones, berichtete die Lokalzeitung Syracuse Post-Standard unter Berufung auf die Polizei des Nationalparks.

Örtlichen Behörden zufolge versuchte Jones am 19. April dieses Jahres, sich in einem aufblasbaren Ball die 51 Meter hohen Wasserfälle hinabzustürzen. Der Ball wurde demnach leer am Fuße der Wasserfälle gefunden. Jones hatte sich bereits im Jahr 2003 die Wasserfälle hinuntergestürzt und wie durch ein Wunder überlebt.

Damals war er über die Absperrung geklettert, um sich in die Wassermassen an der Grenze zwischen den USA und Kanada zu stürzen. Nach dem Sturz hatte er angegeben, er sehe ein, dass es „wirklich dumm“ gewesen sei, sich in die Fluten zu stürzen. Er verstehe, „warum Menschen sterben“, die den Wasserfall hinunterstürzten. (APA, AFP)