Kematen – Ein Kleintransporter landete Donnerstagmittag in der Melach in Kematen. Ein 24-Jähriger hatte das Fahrzeug bei einer Firma auf einer abschüssigen Rampe abgestellt. Die Feststellbremse betätigte er mit dem Fuß und stieg aus. Plötzlich bemerkte ein Kollege, wie sich der Transporter langsam in Bewegung setzte und rückwärts wegrollte.

Der Mann lief zu dem Wagen, griff durch das offene Fenster und zog an einem Hebel. Den hielt er für die Handbremse. Statt anzuhalten beschleunigte der Kleintransporter aber – und stürzte in die Melach. Verletzt wurde niemand, das Fahrzeug wurde schwer beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Kematen und die Berufsfeuerwehr Innsbruck zogen den Transporter aus dem Wasser. (TT.com)