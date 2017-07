Von Judith Sam

Innsbruck – „Schönen guten Tag, mein Name ist Adolf-Peter Speiser, aber lassen Sie Adolf ruhig weg. Aus geschichtlichen Gründen sozusagen. Was sind Sie im Sternzeichen?“ Das Gespräch mit dem Innsbrucker beginnt anders als erwartet. „Ach, das muss Sie nicht stören, ich stelle diese Frage 20 Fremden täglich“, erklärt der Rentner, während er seine Krawatte straff zieht.

„Krawatte und Sakko sind zu heiß heute, aber es ist wichtig, adrett auszusehen“, betont der 79-Jährige. Obwohl ihm die Hitze zusetzt, bleibt er seinen Prinzipien treu. Außerdem müsse er wegen seiner Leidenschaft gut gekleidet sein: „Im Ruhestand habe ich weniger Freizeit als während meiner Zeit als Außendienstler. Ich besuche nämlich täglich Gerichtsverhandlungen.“

Mehreren hundert hat der Gerichtskiebitz als Zuschauer beigewohnt: „Nicht nur in Innsbruck. Ich reise dafür quer durch Österreich.“ Auf die oft gestellte Frage, warum er in den stickigen Räumen sitzt, um sich Notizen über die Angeklagten zu machen, antwortet er: „Das dient der Forschung.“

Speiser hat mit drei Gleichgesinnten eine Art Club gegründet, mit dem Ziel, den Menschen zu erforschen: „Bisher kam dabei heraus, dass Mörder meist dasselbe Sternzeichen haben.“ Um welches es sich handelt, verrät Speiser nicht. Damit nicht genug: Anwälte kämen im Juni oder August zur Welt, Ärzte und Architekten im Jänner, Februar und 90 Prozent der Oktober-Geborenen seien Raucher.

Klingt nicht gerade nach fundierter Forschung. Doch Speiser plaudert weiter: „Ihre Eltern sind im Mai und Juli geboren.“ Volltreffer! Diese Information konnte er weder online recherchieren, noch kennt er die beiden. Wie konnte er also die Monate exakt nennen? „Forschung“, sagt er kryptisch.

Seine „Fähigkeit“ beruhe nicht nur auf den Daten aus den 20.000 Gerichtsverhandlungen, die er und seine Kollegen besucht haben: „Wir machen auch ,Interviews‘ mit Leuten, die wir beim Schwimmen oder im Zug ansprechen. Manchmal besuche ich meine verstorbene Frau am Friedhof und rede dort Menschen an.“

Erstaunlich viele der Fremden würden Speisers Fragen offenherzig beantworten: „Kennen Sie Ihre Cholesterinwerte? Wann sind Sie geboren? Ist Ihr Schlafrhythmus gut oder gehen Sie nachts online?“

Während er spricht, schaut der gebürtige Kärntner immer wieder in seine Unterlagen – sechs Seiten mit den Notizen zum Tag. Wenn ihm ein Geistesblitz kommt, notiert er den mit seinem Kuli mit Polizei-Logo: „Das ist ein Trick. Ich werde in Cafés oft von Sandlern angesprochen, ob ich Geld habe. Dann sage ich, ich müsse was aufschreiben. Sie sehen die Polizei-Aufschrift und hauen ab.“

Auch seiner Tochter versucht Speiser sein Wissen nahezulegen. Was sie von seiner Passion hält? „Ach, die muss sich damit arrangieren“, meint der selbsternannte Wissenschafter. Im großen Stil veröffentlichen will er seine Forschungsergebnisse nicht: „Dann würden sich Interessierte bei mir melden und mir bliebe keine Zeit für Recherchen.“ Eine Zwickmühle.