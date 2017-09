San Francisco – Ein Affe schnappt sich eine Kamera und schießt Selfies, die zum weltweiten Renner im Internet werden – mehrere Jahre danach ist nun der Streit um die Rechte an den Fotos des Makaken mit Namen „Naruto“ beigelegt worden. Der britische Fotograf, dem die Kamera gehörte, einigte sich mit Tierschützern darauf, einen Teil seiner künftigen Einnahmen aus den Affen-Selfies für den Naturschutz zu spenden.

Wie die Tierschutzorganisation Peta am Montag mitteilte, wird der Fotograf David Slater 25 Prozent der Einnahmen an Einrichtungen weitergeben, die sich für den Schutz des natürlichen Lebensraums von „Naruto“ und anderen Schopfmakaken auf der indonesischen Insel Sulawesi einsetzen. Peta hatte vor zwei Jahren vor einem US-Bundesgericht in San Francisco eine Copyright-Klage im Namen des Affen eingereicht.

Darin forderten die Tierschützer, dass „Naruto“ zum „Urheber und Eigentümer seines Fotos“ erklärt werden müsse. Das Urheberrechtsgesetz in den USA verbiete einem Tier nicht das Halten eines Copyrights. „Da ‚Naruto‘ das Foto gemacht hat, gehört ihm das Copyright, wie es jedem Menschen gehören würde“, argumentierte Peta.

Slater hingegen führte ins Feld, dass ihm die Affen-Selfies gehörten, da er das Stativ aufgebaut habe und dann nur für wenige Minuten weggegangen sei. In dieser Zeit habe der Affe seine Kamera an sich gerissen.

Selbstporträts gingen um die Welt

Slater hatte 2011 eine Serie von Tierbildern auf Sulawesi geschossen. In einem später veröffentlichten Buch fügte er zwei von „Naruto“ aufgenommene Selbstporträts hinzu – die Bilder des schwarzen Schopfmakaken, der auf den Selfies breit zu grinsen scheint, gehen seither um die Welt.

Der Fotograf beklagte sich zudem darüber, dass ihn die Verbreitung der Fotos im Internet viel Geld gekostet habe, weil als Folge weniger Leute sein Buch gekauft hätten. Insofern ist fraglich, ob im Rahmen der jetzt erzielten gütlichen Einigung tatsächlich größere Summen in den Naturschutz auf Sulawesi fließen werden.

Peta und der Fotograf sind sich laut der Mitteilung jedoch darin einig, dass der Fall von „Naruto“ „wichtige, hochaktuelle“ Fragen hinsichtlich der „Ausweitung von gesetzlichen Rechten auf nicht-menschliche Tiere“ aufwerfe. Die Affen-Selfies zeigen nach Ansicht der Tierschutzorganisation klar, dass „Naruto“ und die anderen Schopfmakaken „hochintelligente, denkende, hochentwickelte Wesen sind, die es verdienen, die legalen Rechte an ihrem geistigen Eigentum und andere Rechte als Mitglieder der Rechtsgemeinschaft zu halten“. (APA/AFP)