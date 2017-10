London – Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Londoner Luxus-Einkaufsstraße Regent Street sind sechs Männer auf einem einzigen Moped entkommen. Die Männer seien am Montagabend zwar auf drei Mopeds vor dem Juweliergeschäft angekommen, doch sei ein Gefährt am Tatort geblieben und das zweite kurz nach dem Einbruch bei einem Unfall beschädigt worden, zitierte die Agentur PA die Polizei.

Zu guter Letzt hätten sich alle sechs Mann samt ihrer Beute auf das verbliebene Moped gezwängt und auf diesem das Weite gesucht. Der Überfall selbst verlief nicht minder spektakulär – innerhalb kürzester Zeit waren die Vitrinen mit einem Hammer zerschlagen und geleert worden. Die Fahndung nach den Männern und ihrer „hochwertigen Beute“ blieb vorerst erfolglos. (APA/dpa)