München – Ein Lastwagenrad hat am Freitag ein Hotelzimmerfenster in Bayern durchschlagen. Eine Frau wurde in ihrem Zimmer im Landkreis Oberallgäu überrascht, als das riesige Rad den Hang zum Hotel hinabrollte und plötzlich durch das Fenster brach. Nach Angaben der Polizei war eine halbe Stunde zuvor schon ein anderer Reifen samt Felge den Hang hinabgerollt.

Er krachte auf einen geparkten Pkw und kam auf der Staatsstraße erst an einem Linienbus, der gerade an einer Haltestelle stand, zum Liegen. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Grund für die durchgedrehten Räder war ein missglückter Bergungsversuch. Ein Lastwagenfahrer hatte sie wenige Tage zuvor auf seiner Fahrt verloren und am Straßenrand abgelegt, Mitarbeiter der Firma wollten sie am Freitag abholen - was erst mit Verzögerung gelang. (APA/dpa)