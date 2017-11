Erkrath – Mit vereinten Kräften haben 42 Feuerwehrleute bei Düsseldorf einen sechsjährigen Jungen unverletzt aus einer 14 Meter hohen Tanne geborgen. In etwa zehn Metern Höhe habe den kleinen Kletterer am Sonntag in Erkrath der Mut verlassen, berichtete die Feuerwehr. Spaziergänger waren auf seine missliche Situation aufmerksam geworden und hatten Hilfe geholt. Der kleine Wipfelstürmer war allein unterwegs, als ihn die Lust am Klettern packte.

Die örtliche Feuerwehr forderte Spezialisten an – die Höhenretter der Düsseldorfer Kollegen. Der Baum musste bei der Bergung zunächst einige Äste lassen. Um mit Leitern an den Jungen heranzukommen, griffen die Retter zur Motorsäge. Dann seilten sie das Kind ab. Nach einer Stunde und 20 Minuten hatte der Kleine wieder festen Boden unter den Füßen. Mehr als einen Schnupfen werde er sich nicht zugezogen haben, hieß es von der Feuerwehr. Dort erntete der Sechsjährige auch Verständnis: „Man ist ja froh, wenn Kinder heute noch auf Bäume klettern.“ (dpa)