Stuttgart – Ein übergroßer Weihnachtsbaum hat in der Kleinstadt Kandern in Baden-Württemberg in Deutschland einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns habe die Ausmaße der Tanne offenbar völlig unterschätzt, teilte die Polizei mit. Während der Fahrt beschädigte der Christbaum mehrere Verkehrsschilder und ein Brückengeländer.

Entgegenkommende Fahrzeuge mussten bremsen und ausweichen. Die alarmierte Polizei kam dem Fahrer auf die Spur, indem sie den abgerissenen Tannenzweigen folgte. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und diverser Ordnungswidrigkeiten. (APA/dpa)