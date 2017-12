Pontiac – Das war wohl nichts. Am Wochenende hätte der Silverdome in Pontiac dem Erdboden gleichgemacht werden sollen. Doch das 1975 eröffnete Stadion in der rund 50 Kilometer nordwestlich von Detroit (Michigan) gelegenen Stadt erwies sich als standhafter als gedacht. Sprengexperten zufolge dürften rund ein Zehntel der angebrachten Sprengsätze nicht detoniert sein, was letztlich dazu führte, dass das Gemäuer nicht einstürzte.

Das Besondere an dem Stadion, das 90.000 Zuseher fasste, war ein Tragluftdach. Im Winter 2012 war das Dach durch Eisbildung eingestürzt, nachdem zwei der vier Öfen, die die Luft im Dach erwärmten, ausfielen. Nur wenig später verwüstete ein Sturm das Dach völlig und beschädigte auch Teile der Tribünen.

1982 hatte im Silverdome der Superbowl stattgefunden, Bands wie Led Zeppelin traten dort auf. Bei der Fußball-WM 1994 wurden vier Partien in dem Stadion ausgetragen. Im Jahr 1987 zelebrierte Papst Johannes Paul II. eine große Messe im Silverdome. (TT.com)