Berlin – Eine Schwarzfahrerin hat Polizisten in der Kleinstadt Jüterbog in Brandenburg mit Muttermilch bespritzt. Die 30-Jährige und ihr 20-jähriger Begleiter wurden am Donnerstag bei einer Kontrolle in einem Regionalexpress ohne Fahrschein erwischt, wie die Polizei am Freitag in Berlin mitteilte. Als Beamte am Bahnhof die Identität der beiden überprüfen wollten, verweigerten sich diese.

Auf dem Weg zum Polizeifahrzeug warf sich der junge Mann zu Boden und widersetzte sich den Beamten. Während dem 20-Jährigen die Hände gefesselt wurden, entblößte sich die 30-Jährige und bespritzte die Beamten mit Muttermilch. Anschließend beruhigte sich die Lage. (APA/AFP)