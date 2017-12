Wien – Einen riesigen Schrecken hat ein Eindringling einer Wiener Familie eingejagt. Der verwirrte Mann brach Sonntag früh barfuß in die Wohnung in der Säulengasse am Alsergrund ein und legte sich im Vorzimmer auf den Boden. Die 13-jährige Tochter hörte Geräusche, sah nach und entdeckte den 18-jährigen Einbrecher. Das Mädchen alarmierte ihren Vater, der den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

Der 18-Jährige wurde noch in der Wohnung festgenommen. Warum er in die Wohnung eindrang, war unklar. Seine Schuhe und seine Socken wurden vor einer Wohnung im Erdgeschoß entdeckt. Einen Alkotest verweigerte der Somalier. (APA)